Автоинспекторы Татарстана усилят внимание за нарушением ПДД пешеходами

Сотрудники ГАИ усилили работу по предотвращению нарушений, связанных с непредставлением приоритета пешеходам. Кроме того, инспекторы контролируют наличие светоотражающих элементов у пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов.

Ведомство напоминает пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах:

— перед переходом дороги остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

— при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

— лучше выбирать одежду светлых оттенков с наличием световозвращателей;

— важно помнить, что тормозной путь автомобиля на мокрой поверхности, особенно в условиях гололеда, существенно возрастает.