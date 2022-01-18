Автоинспекторы Татарстана рассказали дошколятам о службе ГИБДД

В Алькеевском районе автоинспекторы встретились с воспитанниками детского сада «Радуга», рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Полицейские рассказали малышам о службе в ГИБДД, показали световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле и даже разрешили исследовать машину изнутри.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция



После этого автоинспекторы рассказали детсадовцам о необходимости соблюдать ПДД и напомнили, что на одежде нужно носить световозвращающие элементы. В конце визита полицеские подарили ребятам яркие буклеты и световозращающие брелоки.