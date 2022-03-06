Автоинспекторы Татарстана поздравили женщин-водителей с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня автоинспекторы вместе с работниками ГБУ «БДД» и юными инспекторами движения в городах и районах республики вышли на дороги, чтобы поздравить женщин за рулём.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили с женщинами-водителями, поздравляли их, вручали открытки и напоминали о необходимости соблюдать ПДД.

Фото: Республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, в подразделениях Госавтоинспекции поздравили женщин, которые пришли на регистрацию авто или за водительскими удостоверениями.

Республиканская Госавтоинспекция поздравляет всех женщин с 8 марта и напоминает о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.