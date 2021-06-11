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Ру Тат
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11 июня 2021  13:23
Павел Климчак

Автоинспекторы Татарстана подарили многодетным семьям детские автокресла

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Сотрудники ГИБДД вручили детские автокресла нескольким многодетным семьям. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Подарки получили две семьи из Верхнеуслонского района, в каждой из которых воспитываются четверо детей. Инспекторы объяснили родителям, как правильно установить кресло, и напомнили об ответственности за перевозку ребенка.

В Альметьевском районе сразу три семьи получили автолюльки. Удерживающее устройство для младенцев им вручили во время выписки из роддома.

Акция также прошла и в Ютазинском районе. Автокресло вручили семье из поселка Уруссу, в которой недавно появился второй ребенок. Родителям также рассказали о видах детских автокресел и объяснили, как выбрать подходящее для ребенка, с учетом его роста и веса.

#многодетные семьи #детские автокресла
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