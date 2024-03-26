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Автоинспекторы Татарстана напомнили о безопасности детей в весенние каникулы
С 23 марта по 1 апреля в Татарстане проводится профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
В рамках мероприятия автоинспекторы провели беседы в школах и детских садах, приняли участие в родительских собраниях и педагогических совещаниях. Кроме того, автоинспекторы проводят рейды по пресечению нарушений ПДД самими детьми и правил перевозки детей.
Сотрудники ведомства призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.
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