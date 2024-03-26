Автоинспекторы Татарстана напомнили о безопасности детей в весенние каникулы

С 23 марта по 1 апреля в Татарстане проводится профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В рамках мероприятия автоинспекторы провели беседы в школах и детских садах, приняли участие в родительских собраниях и педагогических совещаниях. Кроме того, автоинспекторы проводят рейды по пресечению нарушений ПДД самими детьми и правил перевозки детей.

Сотрудники ведомства призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.