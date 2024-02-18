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Автоинспекторы Татарстана напоминают водителям о мерах безопасности в метель и гололед
По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 февраля, в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 2 км, сильный ветер порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица.
В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям о том, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Кроме того, водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
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