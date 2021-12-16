Автоинспекторы Татарстана наказали более 50 нарушителей ПДД по видео в соцсетях

Сотрудники ГИБДД регулярно мониторят соцсети и находят аккаунты, в которых размещаются видео с нарушениями ПДД, представляющими угрозу жизни и здоровью граждан.

Когда автоинспекторы находят подобные ролики, они проводят проверку и привлекают нарушителей к административной ответственности.

Так, очередных нарушителей сотрудники ГИБДД обнаружили в одном из аккаунтов в соцсетях, куда неравнодушные граждане выкладывают ролики с водителями, нарушившими ПДД. Пять водителей привлекли к ответственности за различные нарушения: за движение по тротуару, за выезд на встречку, за выезд на дорогу с односторонним движением и еще двоих за проезд на красный.

С начала года таким образом к административной ответственности привлечены более 50 нарушителей ПДД. Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.