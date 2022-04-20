Автоинспекторы РТ задержали водителя, у которого нашли пакет с килограммом наркотиков

На контрольном посту полиции «Тула-1» челнинские автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой был 49-летний житель Ленинградской области. Во время осмотра в багажнике нашли пакет с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, внутри было более 1,1 килограмма «синтетики».

Как рассказал водитель, он по указанию оператора интернет-магазина забрал наркотики в одном из лесов в Московской области, после чего должен был отвезти их в Уфу для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.