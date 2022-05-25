Автоинспекторы РТ задержали водителя, который вез героин в воздушном фильтре автомобиля

На посту полиции «Тула-1» сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов KIA, за рулем которого был 38-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Ехал он со стороны Перми в Саратов.

Общаясь с полицейскими, мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть автомобиль и водителя. В отсеке воздушного фильтра они обнаружили восемь свертков с неизвестным порошком внутри.

Как показала экспертиза, внутри был героин массой 311 граммов. Водителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.