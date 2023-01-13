Автоинспекторы РТ спасли ребенка, который начал задыхаться в авто

фото: МВД по РТ

В Челнах на проспекте Мусы Джалиля автоинспекторы старший лейтенант полиции Ильнур Шайхуллин и младший лейтенант полиции Павел Анисимов обратили внимание на автомобиль, стоящий на дороге с включенной аварийкой. Рядом были двое мужчин, которые пытались оказать помощь ребенку, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские выяснили у одного из мужчин, что в автомобиле – его сын. Мальчика везли из стоматологии, но в какой-то момент он стал задыхаться и терять сознание.

Автоинспекторы усадили отца с сыном в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, довезли их до больницы. Там ребенку оказали медпомощь и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.