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Происшествия
18 ноября 2021  16:29
Павел Климчак

Автоинспекторы РТ сопроводили до больницы ребенка, которому срочно нужна была медпомощь

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На улице Декабристов в Казани к автоинспекторам Олегу Гурьянову и Эмилю Хуснуллину обратился водитель, который сообщил, что в его машине находится его сын, у которого изо рта пошла пена.

Инспекторы ДПС сразу доложили о случившемся в дежурное отделение полка, после чего сопроводили автомобиль с ребенком до ближайшей больницы.

Позже отец ребенка обратился в подразделение ГИБДД и поблагодарил сотрудников автоинспекции за неравнодушие и оказание помощи на дороге. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

 

#автоинспекторы помогли
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