Автоинспекторы РТ сопроводили до больницы ребенка, которому срочно нужна была медпомощь

На улице Декабристов в Казани к автоинспекторам Олегу Гурьянову и Эмилю Хуснуллину обратился водитель, который сообщил, что в его машине находится его сын, у которого изо рта пошла пена.

Инспекторы ДПС сразу доложили о случившемся в дежурное отделение полка, после чего сопроводили автомобиль с ребенком до ближайшей больницы.

Позже отец ребенка обратился в подразделение ГИБДД и поблагодарил сотрудников автоинспекции за неравнодушие и оказание помощи на дороге. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.