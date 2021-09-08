Автоинспекторы РТ помогли женщине с детьми, у авто которых в дороге сел аккумулятор

Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району Валерий Гаврилов и Андрей Балантаев заметили припаркованный у обочины автомобиль с открытым капотом. От этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Рядом с машиной находилась женщина, а в салоне авто сидели двое детей. Полицейские поинтересовались у автоледи, не нужна ли ей помощь. Женщина рассказала, что не может завести машину. Выяснилось, что у авто сел аккумулятор. Автоинспекторы помогли зарядить устройство и семья продолжила свой путь.

