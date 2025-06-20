Автоинспекторы РТ помогли женщине, беременной двойняшками, срочно добраться до роддома

В Пестречинском районе Татарстана автоинспекторы помогли беременной женщине, у которой начались роды, вовремя добраться до роддома.

Ночью в садовом товариществе «Заречье» (около 30 км от Казани) полицейские Эдуард Мустафин и Ренас Гараев заметили Haval с включенными сигналами и остановились. Водитель рассказал, что его жена рожает и им срочно нужна помощь.

Инспекторы пересадили роженицу в патрульную машину, включили сирены и за 20 минут доставили ее в роддом в Казани. В дороге женщина несколько раз падала в обморок. Стражи правопорядка помогали ей оставаться в сознании с помощью нашатырного спирта, который оказался у ее супруга.

В роддоме роженице оказали помощь, и на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Новоиспеченные родители поблагодарили инспекторов за своевременно оказанную помощь и доброе отношение.