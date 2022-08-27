Автоинспектор из РТ помог добраться в больницу женщине, у которой начались роды в пути

На трассе в Пестречинском районе РТ к инспектору ДПС младшему лейтенанту полиции Рамилю Багауову за помощью обратился взволнованный водитель «Лады». Мужчина рассказал, что у его беременной пассажирки начались роды и он боится не успеть довезти ее до больницы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автоинспектор, не раздумывая, включил спецсигналы и сопроводил авто с будущей мамой до роддома, где на свет появилась абсолютно здоровая девочка.