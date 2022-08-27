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Происшествия
27 августа 2022  11:08
Полина Шевчук

Автоинспектор из РТ помог добраться в больницу женщине, у которой начались роды в пути

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На трассе в Пестречинском районе РТ к инспектору ДПС младшему лейтенанту полиции Рамилю Багауову за помощью обратился взволнованный водитель «Лады». Мужчина рассказал, что у его беременной пассажирки начались роды и он боится не успеть довезти ее до больницы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автоинспектор, не раздумывая, включил спецсигналы и сопроводил авто с будущей мамой до роддома, где на свет появилась абсолютно здоровая девочка.

#помощь на дороге #МВД по РТ
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