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Происшествия
15 ноября 2021  11:20
Павел Климчак

Автоинспекторы РТ помогли дальнобойщику, на авто которого повредилось колесо

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Ночью на трассе Казань – Оренбург сотрудники ГИБДД заметили грузовик, стоящий на обочине с включенной аварийкой. Автоинспекторы остановились и узнали у водителя, что он следовал из Самары в Казань, однако в какой-то момент его авто начало раскачивать. Он остановился на обочине, осмотрел грузовик и увидел, что задняя шина повреждена.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В одиночку ему было трудно устранить неисправность, сложность прибавляли и темное время суток вместе с плохой погодой.

Сотрудники ГИБДД помогли починить колесо. Они напомнили водителю грузовика об особенностях управления авто в зимний период. Тот поблагодарил их за помощь и продолжил путь, сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

 

#инспекторы помогли водителю
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