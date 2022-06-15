Автоинспекторы РТ поймали пьяного водителя, о котором сообщили очевидцы в телеграм-канале

В республиканской Госавтоинспекции напоминают, что в каждом районе республики созданы специальные телеграм-каналы, в которые люди могут анонимно присылать информацию о пьяных или просто грубо нарушающих ПДД водителях.

Фото: ГИБДД РТ

Так, в телеграм-канал Набережных Челнов сообщили о пьяном водителе на одной из улиц города. Через считанные минуты на место прибыли автоинспекторы. Информация подтвердилась, 35-летний водитель действительно был пьян.

Фото: ГИБДД РТ

На него составили протокол, а машину отправили на спецстоянку. Материалы дела передали в суд, теперь челнинцу грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5-2 года.

Фото: ГИБДД РТ

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях по номерам 112, 02 или 8(843)5333888.

Также, как мы сообщали ранее, информацию о пьяном водителе можно отправить анонимно в телеграм-каналы районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого в поисковой строке Telegram напишите слово «ГИБДД», а затем добавьте название своего района.