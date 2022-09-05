Автоинспекторы РТ довезли до врачей девочку, у которой в пути стало плохо с сердцем

Во время несения службы на посту полиции «Малиновка» под Казанью к автоинспекторам старшему лейтенанту полиции Булату Гильфанову и лейтенанту полиции Айрату Кавиеву обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что в его машине семилетняя дочка, у которой резко заболело сердце и ей необходима срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Полицейские включили на патрульном автомобиле спецсигналы и сопроводили машину с ребенком до больницы. Там врачи оказали девочке необходимую помощь.

