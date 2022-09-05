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Происшествия
5 сентября 2022  14:11
Полина Шевчук

Автоинспекторы РТ довезли до врачей девочку, у которой в пути стало плохо с сердцем

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Во время несения службы на посту полиции «Малиновка» под Казанью к автоинспекторам старшему лейтенанту полиции Булату Гильфанову и лейтенанту полиции Айрату Кавиеву обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что в его машине семилетняя дочка, у которой резко заболело сердце и ей необходима срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Полицейские включили на патрульном автомобиле спецсигналы и сопроводили машину с ребенком до больницы. Там врачи оказали девочке необходимую помощь.
 

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
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