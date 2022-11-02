Автоинспекторы рассказали маленьким пешеходам в Казани, как обезопасить себя в каникулы

фото: городская Госавтоинспекция

Во время осенних каникул инспекторы Госавтоинспекции Казани вышли в парк «Крылья Советов», где пообщались с маленькими пешеходами и их родителями.

Автоинспекторы рассказали ребятам о безопасном поведении на дороге, а также напомнили о необходимости использовать на одежде световозвращающие элементы. Это поможет детям стать заметнее для водителей в темноте.

Каждому ребенку подарили памятки «Стань заметней на дороге» и световозвращающие элементы.

«Уважаемые родители, исключите нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых! Если ваш совместный с детьми досуг запланирован на темное время суток, позаботьтесь о наличии на одежде световозвращающих элементов. Безопасность ваших детей – в ваших руках», – отметили в ГИБДД Казани.