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Ру Тат
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1 сентября 2021  19:41
Павел Климчак

Автоинспекторы рассказали будущим мамам в РТ, как правильно перевозить детей в авто

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Сотрудники ГИБДД провели тренинг для будущих мам в перинатальном центре Нижнекамска о соблюдении правил дорожного движения с детьми. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Во время мероприятия автоинспекторы рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Будущие мамы узнали об эффективности автокресел и о том, как правильно закрепить его в салоне авто.

В завершении всем участницам вручили памятки с правилами дорожного движения.

#будущие мамы #детское автокресло #тренинги
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