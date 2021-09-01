Автоинспекторы рассказали будущим мамам в РТ, как правильно перевозить детей в авто

Сотрудники ГИБДД провели тренинг для будущих мам в перинатальном центре Нижнекамска о соблюдении правил дорожного движения с детьми. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Во время мероприятия автоинспекторы рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Будущие мамы узнали об эффективности автокресел и о том, как правильно закрепить его в салоне авто.

В завершении всем участницам вручили памятки с правилами дорожного движения.