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Ру Тат
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21 октября 2021  17:40
Павел Климчак

Автоинспекторы рассказали будущим мамам из РТ, как правильно перевозить ребенка в авто

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Сотрудники ГИБДД вместе с работниками ГБУ «БДД» проводят обучающие тренинги с будущими мамами в перинатальных центрах, родильных домах и женских консультациях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В Нижнекамске автоинспекторы провели занятие в женской консультации. Цель встречи – убедить родителей, что даже самая первая поездка из роддома должна производиться только в люльке. Сотрудники ГИБДД объяснили, как следует выбирать детское автокресло.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В завершение мероприятия будущим мамам вручили тематические памятки по использованию автокресел, а также световозвращающие элементы.

#роддом #детское автокресло #автоинспекторы
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