Автоинспекторы рассказали будущим мамам из РТ, как правильно перевозить ребенка в авто

Сотрудники ГИБДД вместе с работниками ГБУ «БДД» проводят обучающие тренинги с будущими мамами в перинатальных центрах, родильных домах и женских консультациях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В Нижнекамске автоинспекторы провели занятие в женской консультации. Цель встречи – убедить родителей, что даже самая первая поездка из роддома должна производиться только в люльке. Сотрудники ГИБДД объяснили, как следует выбирать детское автокресло.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В завершение мероприятия будущим мамам вручили тематические памятки по использованию автокресел, а также световозвращающие элементы.