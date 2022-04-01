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Происшествия
1 апреля 2022  15:12
Павел Климчак

Автоинспекторы посетили воспитанников подшефного детсада в Чистополе

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Уже более 10 лет республиканская Госавтоинспекция оказывает помощь подшефному детскому дому в Чистополе. Встречи автоинспекторов с воспитанниками дома проходят регулярно и уже стали доброй традицией. Только недавно, в конце января 2022 года дети из этого детдома посетили Управление ГИБДД МВД по РТ.

 

Фото: ГИБДД РТ

Теперь ответным визитом автоинспекторы навестили Чистопольский детский дом. Ребята приветливо пригласили гостей в актовый зал, где каждый рассказал о себе, своих достижениях и успехах в учебе. Один из подростков исполнил песню на гитаре.

 

Фото: ГИБДД РТ

Во время встречи автоинспекторы раздали всем детям сладкие подарки и пожелали здоровья и удачного завершения учебного года.

 

Фото: ГИБДД РТ

 

#детский дом
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