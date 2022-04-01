Автоинспекторы посетили воспитанников подшефного детсада в Чистополе

Уже более 10 лет республиканская Госавтоинспекция оказывает помощь подшефному детскому дому в Чистополе. Встречи автоинспекторов с воспитанниками дома проходят регулярно и уже стали доброй традицией. Только недавно, в конце января 2022 года дети из этого детдома посетили Управление ГИБДД МВД по РТ.

Фото: ГИБДД РТ

Теперь ответным визитом автоинспекторы навестили Чистопольский детский дом. Ребята приветливо пригласили гостей в актовый зал, где каждый рассказал о себе, своих достижениях и успехах в учебе. Один из подростков исполнил песню на гитаре.

Фото: ГИБДД РТ

Во время встречи автоинспекторы раздали всем детям сладкие подарки и пожелали здоровья и удачного завершения учебного года.