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Автоинспекторы помогли жителю Елабуги, который поранил руку болгаркой
В Татарстане автоинспекторы помогли жителю Елабуги, который поранил руку болгаркой, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
К капитану полиции Ильназу Ситдикову и лейтенанту полиции Азату Сафинуним за помощью обратились двое прохожих, один из которых истекал кровью. Автоинспекторы выяснили, что во время работы 32-летний мужчина случайно поранил руку болгаркой. Травма оказалась серьезной – были задеты сухожилия и вены, мужчине требовалась срочная госпитализация.
Полицейские посадили его в патрульный автомобиль и в считаные минуты доставили к приемному покою ближайшего лечебного учреждения.
Благодаря оперативным действиям автоинспекторов врачи своевременно оказали пациенту необходимую медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.
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