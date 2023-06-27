В Татарстане автоинспекторы помогли жителю Елабуги, который поранил руку болгаркой, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

К капитану полиции Ильназу Ситдикову и лейтенанту полиции Азату Сафинуним за помощью обратились двое прохожих, один из которых истекал кровью. Автоинспекторы выяснили, что во время работы 32-летний мужчина случайно поранил руку болгаркой. Травма оказалась серьезной – были задеты сухожилия и вены, мужчине требовалась срочная госпитализация.

Полицейские посадили его в патрульный автомобиль и в считаные минуты доставили к приемному покою ближайшего лечебного учреждения.

Благодаря оперативным действиям автоинспекторов врачи своевременно оказали пациенту необходимую медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.