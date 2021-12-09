Автоинспекторы помогли жительнице Татарстана, на авто которой в пути лопнуло колесо

Во время патрулирования трассы Чистополь – Нижнекамск автоинспекторы старший лейтенант полиции Рамис Ахметзянов и сержант полиции Данис Абдурашитов обратили внимание на припаркованный у обочины автомобиль KIA с включенной аварийкой. Полицейские подъехали к авто и спросили у женщины-водителя, не нужна ли ей помощь.

Фото: © республикансая Госавтоинспекция

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, автоледи рассказала, что в пути у ее машины лопнуло колесо и она с трудом удержала авто на дороге. Сама поставить запаску она не смогла.

Фото: © республикансая Госавтоинспекция

Инспекторы ГИБДД помогли женщине сменить пробитое колесо и пожелали ей хорошей дороги.

