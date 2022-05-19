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Происшествия
19 мая 2022  13:39
Полина Шевчук

Автоинспекторы помогли водителю в РТ, на авто которого в пути порвался ремень генератора

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На трассе Набережные Челны – Сарманово врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Бавлинскому району Ильнур Гиматдинов обратил внимание на автомобиль, который стоял у обочины с включенной аварийкой.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, полицейский остановился и уточнил, не нужна ли водителю помощь. Мужчина рассказал, что в дороге у машины порвался ремень генератора. Самостоятельно устранить эту поломку он не смог. Несколько часов водитель пытался остановить попутку, но все безуспешно.

Инспектор ГИБДД остановил грузовик, который помог отбуксировать сломанное авто в сервис.
 

 

#помощь инспекторов на дороге #гибдд рт
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