Автоинспекторы помогли водителю в РТ, на авто которого в пути порвался ремень генератора

На трассе Набережные Челны – Сарманово врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Бавлинскому району Ильнур Гиматдинов обратил внимание на автомобиль, который стоял у обочины с включенной аварийкой.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, полицейский остановился и уточнил, не нужна ли водителю помощь. Мужчина рассказал, что в дороге у машины порвался ремень генератора. Самостоятельно устранить эту поломку он не смог. Несколько часов водитель пытался остановить попутку, но все безуспешно.

Инспектор ГИБДД остановил грузовик, который помог отбуксировать сломанное авто в сервис.

