Автоинспекторы помогли спортсменам, у которых сломалось авто на трассе в Татарстане

Ранним утром четыре спортсмена по мотокроссу на льду из Мордовии выехали на соревнование, которое проходило в Башкортостане. По дороге, на территории Татарстана, у них сломался автомобиль, самим устранить неисправность им не удалось, а проезжавшие мимо водители не откликались на помощь.

Спортсменов заметили двое автоинспекторов Ильдар Хамидуллин и Динар Замалетдинов, которые в этот момент были на службе неподалеку. Сотрудники ГИБДД выяснили, в чем проблема, и помогли спортсменам найти ближайший автосервис, до которого стражи порядка отбуксировали автомобиль.

Те, в свою очередь, поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь и неравнодушие.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей всегда проверять состояние авто перед каждой поездкой, а также соблюдать правила дорожного движения.