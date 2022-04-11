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Происшествия
11 апреля 2022  13:40
Павел Климчак

Автоинспекторы помогли семье, на авто которых лопнула шина на трассе в Татарстане

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В Бавлинском районе республики двое полицейских – врио главы ОГИБДД ОМВД России по Бавлинскому району Ильнур Гиматдинов и сотрудница ОМВД России по Бавлинскому району Севда Абрамова – заметили на обочине автомобиль с включенной аварийкой. Они решили остановиться и помочь.

В машине находилась семья с годовалым ребенком. Водитель рассказал полицейским, что во время движения авто услышал хлопок. Остановившись, он увидел, что шина лопнула. Самостоятельно заменить колесо он не мог, потому что у него не было запасного колеса и домкрата.

Стражи порядка помогли довезти супругу с ребенком до места назначения. Водитель поблагодарил полицейских за внимательность и оказанную помощь. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: ГИБДД РТ

 

#автоинспекторы помогли
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