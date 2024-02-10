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Автоинспекторы помогли пожарным при тушении автомойки на Беломорской в Казани
Сегодня утром поступило сообщение о том, что на улице Беломорской в Казани загорелась автомойка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Внутри автомобилей не было, никто не пострадал.
Экипаж полка ДПС во время патрулирования увидел, как пожарные сражаются с огнем. Инспекторы ограничили движение транспорта по Беломорской, чтобы упростить работу сотрудникам МЧС.
После полной отработки и локализации огня пожарной службой, движение было восстановлено.
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