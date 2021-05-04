Автоинспекторы помогли доставить задыхающегося ребенка до больницы

Сотрудники ГИБДД помогли вовремя доставить задыхающегося ребенка в больницу, рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

К двоим инспекторам ДПС обратился за помощью водитель, который рассказал, что в его машине находится его сестра со своим двухлетним ребенком с признаками затрудненного дыхания.

Автоинспекторы сразу сообщили об этом в дежурную часть и сопроводили автомобиль до ближайшей больнице.

Благодаря этому ребенка удалось вовремя доставить до медицинского учреждения, где ему помогли врачи. Сейчас его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Родители мальчика поблагодарили инспекторов за отзывчивость и оказанную помощь.

Фото: городская Госавтоинспекция.