Автоинспекторы помогли доехать до больницы жителю РТ, который случайно отрезал себе руку

Инцидент произошёл в Верхнеуслонском районе республики. К автоинспекторам обратилась за помощью 36-летняя женщина за рулём авто: она рассказала, что в ее машине сидит мужчина, который случайно отрезал себе руку строительным инструментом.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Инспекторы сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и сопроводили мужчину до ближайшей больницы, где передали в руки медикам. Сейчас его жизни больше ничто не грозит. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.