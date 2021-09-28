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Ру Тат
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28 сентября 2021  15:57
Павел Климчак

Автоинспекторы помогли доехать до больницы жителю РТ, который случайно отрезал себе руку

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Инцидент произошёл в Верхнеуслонском районе республики. К автоинспекторам обратилась за помощью 36-летняя женщина за рулём авто: она рассказала, что в ее машине сидит мужчина, который случайно отрезал себе руку строительным инструментом.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Инспекторы сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и сопроводили мужчину до ближайшей больницы, где передали в руки медикам. Сейчас его жизни больше ничто не грозит. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#автоинспекторы #оторвало руку
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