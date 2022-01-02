Автоинспекторы в РТ приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома

20 декабря на трассе М7 в Татарстане к сотрудникам ГИБДД Данису Хасанову и Ильназу Гарипову обратился взволнованный водитель, который рассказал, что в его машине сидит его супруга, которая должна с минуты на минуту родить. Однако по заснеженной дороге они могли не успеть в роддом.

Автоинспекторы сразу сообщили о случившемся в дежурную часть, после чего сопроводили супругов до родильного дома, где женщина родила девочку.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

После этого автоинспекторы вновь навестили родителей, которым они помогли, и вручили им детское автокресло. Те, в свою очередь, поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.