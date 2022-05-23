Автоинспекторы показали школьникам РТ, как правильно ездить на велосипеде и самокате

В преддверии летних каникул автоинспекторы вместе с сотрудниками ГБУ «БДД» проводят мастер-классы для школьников по безопасной езде на велосипедах и самокатах. Одна из таких акция прошла в Альметьевске, где юным пешеходам и их родителям напомнили об основных правилах безопасности на велосипеде и самокате.

Фото: ГИБДД РТ

Всем участникам акции вручили световозвращающие элементы, а родителям в очередной раз рекомендовали не оставлять детей без присмотра, а также постоянно напоминать им о правилах безопасного поведения на дорогах. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.