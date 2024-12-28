Автоинспекторы поймали водителя самосвала, устроившего дрифт у «Ак Барс Арены»

В Казани автоинспекторы поймали водителя грузового Shacman, который на днях устроил дрифт на парковке стадиона «Ак Барс Арены». Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы РТ.

Благодаря данным с камер видеонаблюдения стадиона госавтоинспекторам удалось установить марку и номер грузового автомобиля. Нарушителем оказался 44-летний казанец. За опасное вождение в отношении водителя составлен протокол.