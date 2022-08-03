Автоинспекторы поймали в Казани школьника, который ездил за рулем авто с липовыми правами

В понедельник, 1 августа, в три часа ночи на улице Дементьева автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai. Водитель предъявил права с признаками подделки. Как позже установили инспекторы ГИБДД, за рулем был 16-летний подросток.

Школьник рассказал, что купил права у незнакомца. На место вызвали отца подростка. На нарушителя составили протокол за управление авто без прав. Машину поместили на спецстоянку. Кроме того, сотрудники по делам несовершеннолетних также составили материалы за неисполнение родительских обязанностей и нахождение несовершеннолетнего на улице без взрослых после десяти часов вечера.

«Любой родитель думает, что дети попадают в ДТП случайно, и будет обвинять в том, что произошло любого, но только не себя. Многоуважаемые родители, Вы и только лишь Вы будете виноваты в том, что ребенок окажется за рулем, так как Вы несете за него полную ответственность», – сообщил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.