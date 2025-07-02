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Происшествия 2 июля 2025 11:35

Автоинспекторы поймали татарстанца, который катал детей на крыше авто

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Автоинспекторы нашли в соцсетях видео, на котором водитель перевозит пассажиров на крыше автомобиля в селе Шикмамаево Заинского района Татарстана.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, водителем автомобиля оказался 41-летний мужчина. С автолюбителем провели беседу, свою вину он признал и рассказал, что решил развлечь подростков, посадив их на крышу своего авто.

На татарстанца составили административные материалы по статьям «Управление транспортным средством без полиса ОСАГО» и «Перевозка пассажиров вне салона автомобиля».

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