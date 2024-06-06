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Автоинспекторы поймали несовершеннолетнего казанца за рулем чрезмерно тонированной «Лады»
Сотрудники мотопатруля полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани задержали на улице Южно-Промышленная 17-летнего местного жителя за рулем автомобиля ВАЗ-2113, сообщили в ведомстве.
При проверке выяснилось, что юный водитель управлял транспортным средством, не имея прав. Кроме того, стекла автомобиля оказались тонированными сверх нормы.
В ГИБДД напоминают, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности как самих водителей, так и окружающих. Нарушение ПДД, тем более несовершеннолетними, недопустимо и должно своевременно пресекаться.
Не имеющему водительского удостоверения казанцу, который к тому же проигнорировал и другие требования ПДД, теперь придется отвечать сразу по нескольким статьям административного кодекса.
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