Автоинспекторы поймали казанского лихача, набравшего 15 тыс. рублей штрафов

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего местного жителя, который набрал штрафов за превышение скорости на 15 тыс. рублей.

Оплачивать штрафы юноша не спешил, объясняя это отсутствием работы, ипотекой и рождением ребенка.

На казанца в полиции составили административный протокол. Теперь ему может грозить до 15 суток ареста.

«Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД Российской Федерации!» – отметила инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.