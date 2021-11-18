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Ру Тат
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Происшествия
18 ноября 2021  17:15
Павел Климчак

Автоинспекторы подарили многодетной семье из РТ автокресло в день памяти жертв ДТП

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В Новошешминском районе республики во Всемирный день памяти жертв ДТП автоинспекторы вместе с работниками ГБУ «БДД» провели профилактическую беседу с учениками гимназии. Сотрудники автоинспекции напомнили ребятам о правилах дорожного движения, а также необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Дети, в свою очередь, прочли стихи, посвященные памятному дню, призывая каждого строго соблюдать ПДД. Всем гимназистам вручили световозвращающие элементы и тематические памятки.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, многодетной семье, в которой родился третий сын, подарили детское автокресло, а также научили родителей правильно им пользоваться. Взрослые поблагодарили сотрудников ГИБДД за полезный подарок.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В завершение мероприятия все присутствующие почтили память жертв ДТП, выпустив белые шарики в небо. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

 

#ГИБДД #день памяти жертв дтп
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