Автоинспекторы подарили многодетной семье из РТ автокресло в день памяти жертв ДТП

В Новошешминском районе республики во Всемирный день памяти жертв ДТП автоинспекторы вместе с работниками ГБУ «БДД» провели профилактическую беседу с учениками гимназии. Сотрудники автоинспекции напомнили ребятам о правилах дорожного движения, а также необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Дети, в свою очередь, прочли стихи, посвященные памятному дню, призывая каждого строго соблюдать ПДД. Всем гимназистам вручили световозвращающие элементы и тематические памятки.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, многодетной семье, в которой родился третий сын, подарили детское автокресло, а также научили родителей правильно им пользоваться. Взрослые поблагодарили сотрудников ГИБДД за полезный подарок.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В завершение мероприятия все присутствующие почтили память жертв ДТП, выпустив белые шарики в небо. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.