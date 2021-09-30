news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 сентября 2021  13:50
Павел Климчак

Автоинспекторы подарили многодетной семье из Сабинского района РТ детское автокресло

news_top_970_100

В Сабинском районе республики автоинспекторы вместе с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» подарили детское автокресло семье, в которой родился третий ребенок. Кроме того, инспекторы показали, как правильно использовать автокресло.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Родители малыша выразили искреннюю благодарность за полезный подарок.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла предотвращают травмы детей в момент ДТП. Согласно исследованиям, использование автокресла снижает смертность детей в ДТП на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

ГИБДД призывает родителей отнестись со всей серьезностью к безопасности детей.

#автоинспекторы #автокресло
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное