Автоинспекторы подарили многодетной семье из Сабинского района РТ детское автокресло

В Сабинском районе республики автоинспекторы вместе с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» подарили детское автокресло семье, в которой родился третий ребенок. Кроме того, инспекторы показали, как правильно использовать автокресло.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Родители малыша выразили искреннюю благодарность за полезный подарок.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла предотвращают травмы детей в момент ДТП. Согласно исследованиям, использование автокресла снижает смертность детей в ДТП на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

ГИБДД призывает родителей отнестись со всей серьезностью к безопасности детей.