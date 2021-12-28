Автоинспекторы подарили автокресла родителям из Татарстана, у которых родилась двойня

В канун Нового года сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Автокресло – детям!», цель которого – напомнить родителям о важности детских автокресел при перевозке ребенка в авто.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Так, во Дворце бракосочетания Ютазинского района в торжественной обстановке прошло чествование семьи, в которой родилась двойня. Родителей поздравил глава района, он выразил самые добрые пожелания семье.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Автоинспекторы подарили молодой семье детские автокресла, подчеркнув, что они являются основным и самым эффективным средством защиты на дороге. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.