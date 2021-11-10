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Происшествия
10 ноября 2021  15:58
Полина Шевчук

Автоинспекторы подарили автокресла челнинской семье, у которой родилась двойня

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Автоинспекторы подарили автокресла челнинской семье, у которой родилась двойня

Акцию «Автокресло – детям» провели в Челнах автоинспекторы совместно с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Полицейские вручили автокресла семье Сорокиных, у которых на свет появилась двойня. Инспекторы ГИБДД объяснили родителям, как правильно устанавливать кресло в авто и напомнили о безопасной перевозке детей.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Без подарков не осталась и старшая дочь Сорокиных – ей автоинспекторы подарили световозвращающие элементы и красочные памятки с правилами поведения на дороге.

«ГИБДД напоминает, что детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей», – отметили в республиканской Госавтоинспекции.
 

 

#детское автокресло #ГИБДД РТ
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