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Происшествия 29 июня 2023 20:32

Автоинспекторы по видео нашли водителя, который чуть не сбил пешехода в центре Казани

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В результате мониторинга соцсетей автоинспекторы Казани обнаружили видео, на кадрах которой зафиксировано правонарушение.

Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по велосипедной дорожке на улице Большая Красная задевает мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сотрудники Госатвоинспекции смогли найти нарушителя. Водитель признал свою вину, теперь ему придется заплатить штраф в размере 3500 тысяч рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани в телеграм-канале.

#госавтоинспекция казани
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