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Автоинспекторы по видео нашли водителя из РТ, который на трассе мчал по встречке
Альметьвские сотрудники ДПС по видео нашли водителя, который создал опасность для движения и ехал по стороне дороги, предназначенной для встречного движения.
На записи с видеорегистратора видно, как водитель Mitsubishi Outlander, создавая опасность для движения, ехал по стороне дороги, предназначенной для встречного движения. Поездка едва не закончилась трагедией как для водителя Mitsubishi, так и для владельца видеорегистратора.
Позднее нарушителя удалось найти. Им оказался 52-летний водитель, свою вину мужчина признал. Ему грозит штраф или лишение права управления до шести месяцев.
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