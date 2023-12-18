Автоинспекторы по видео нашли водителя из РТ, который на трассе мчал по встречке

Альметьвские сотрудники ДПС по видео нашли водителя, который создал опасность для движения и ехал по стороне дороги, предназначенной для встречного движения.

На записи с видеорегистратора видно, как водитель Mitsubishi Outlander, создавая опасность для движения, ехал по стороне дороги, предназначенной для встречного движения. Поездка едва не закончилась трагедией как для водителя Mitsubishi, так и для владельца видеорегистратора.

Позднее нарушителя удалось найти. Им оказался 52-летний водитель, свою вину мужчина признал. Ему грозит штраф или лишение права управления до шести месяцев.