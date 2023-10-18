Автоинспекторы по видео нашли казанца, который прокатил девушку на капоте автомобиля

Автоинспекторы Казани в одной из социальных сетей обнаружили видеоролик, в котором водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила перевозки пассажира, а так же использовал специальные световые сигналы красного и синего цвета, установленные за решеткой радиатора.

Позднее нарушителя задержали. Им оказался 20-летний житель Казани, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Парня пригласили в подразделение ГИБДД и составили административные материалы за установку, использование спецсигналов, опасное вождение и перевозку пассажира вне кабины.

Также выяснилось, что молодой человек находился за рулем автомобиля, который не был зарегистрирован в установленном порядке, документы на автомобиль у парня отсутствовали.