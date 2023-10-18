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Автоинспекторы по видео нашли казанца, который прокатил девушку на капоте автомобиля
Автоинспекторы Казани в одной из социальных сетей обнаружили видеоролик, в котором водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила перевозки пассажира, а так же использовал специальные световые сигналы красного и синего цвета, установленные за решеткой радиатора.
Позднее нарушителя задержали. Им оказался 20-летний житель Казани, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Парня пригласили в подразделение ГИБДД и составили административные материалы за установку, использование спецсигналов, опасное вождение и перевозку пассажира вне кабины.
Также выяснилось, что молодой человек находился за рулем автомобиля, который не был зарегистрирован в установленном порядке, документы на автомобиль у парня отсутствовали.
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