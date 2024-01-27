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Автоинспекторы оштрафовали очередного экстремала за дрифт в центре Казани
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При просмотре видео с камер наружного наблюдения полицейские установили, что на площади 1 Мая в районе 23 часов водитель Toyota занимался дрифтом, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Правоохранители застали 23-летнего автовладельца на месте нарушения ПДД.
В отношении парня составили два административных материала.
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