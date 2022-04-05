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Происшествия
5 апреля 2022  13:06
Полина Шевчук

Автоинспекторы организовали для водителей автобусов в Нижнекамске курсы по безопасности

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Автоинспекторы организовали для водителей автобусов в Нижнекамске курсы по безопасности
республиканская Госавтоинспекция

Экспресс-курсы по безопасности с водителями автопредприятий провели инспекторы ГИБДД в Нижнекамске, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Полицейские напомнили водителям о правилах безопасной перевозки пассажиров, о рисках, которые несет выезд на полосу встречного движения, а также предупредили о недопустимости садиться за руль нетрезвыми.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Должностным лицам, ответственным за выпуск на линию автобусов, напомнили о необходимости строго соблюдать режим труда и отдыха.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнули в ГИБДД.

 

#гибдд рт #автобусы
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