Автоинспекторы Нижнекамска стали донорами крови для пострадавших в ДТП

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП автоинспекторы Нижнекамска приняли участие в акции «Сдай кровь – сохрани жизнь!» и стали донорами крови для пострадавших в ДТП.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Всего за день нижнекамский Центр крови удалось пополнить на 8 литров. Донорская кровь поступит не только в больницы Нижнекамска, но и будет передана в другие районы республики.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как пояснили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, основная цель мероприятия – привлечь внимание жителей и гостей республики к проблеме травматизма на дорогах, а также напомнить и водителям, и пешеходам о необходимости неукоснительно следовать ПДД.

