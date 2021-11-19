news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 ноября 2021  09:27
Полина Шевчук

Автоинспекторы Нижнекамска стали донорами крови для пострадавших в ДТП

news_top_970_100
Автоинспекторы Нижнекамска стали донорами крови для пострадавших в ДТП

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП автоинспекторы Нижнекамска приняли участие в акции «Сдай кровь – сохрани жизнь!» и стали донорами крови для пострадавших в ДТП. 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Всего за день нижнекамский Центр крови удалось пополнить на 8 литров. Донорская кровь поступит не только в больницы Нижнекамска, но и будет передана в другие районы республики.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как пояснили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, основная цель мероприятия – привлечь внимание жителей и гостей республики к проблеме травматизма на дорогах, а также напомнить и водителям, и пешеходам о необходимости неукоснительно следовать ПДД.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#донорство #день памяти жертв дтп #ГИБДД РТ #жертвы ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное