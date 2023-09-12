Автоинспекторы Нижнекамска по видео нашли водителя автобуса, едва не сбившего пешеходов

В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы Нижнекамска обнаружили видеоролик, на кадрах которого видно, как водитель автобуса не пропустил пешеходов на зебре, чем мог спровоцировать ДТП.

Позднее сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти водителя. Им оказался 60-летний местный житель.

В результате в отношении мужчины вынесли административный протокол и назначили штраф, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.