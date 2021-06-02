Автоинспекторы нашли почти 3 кг наркотиков в машине жителя Пензы на въезде в Казань

41-летнего жителя Пензенской области поймали почти с тремя килограммами наркотиков в машине на въезде в Казань. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль мужчины для проверки документов, тот сразу стал заметно нервничать, что дало повод для досмотра машины.

В конечном итоге стражи порядка обнаружили шесть свертков с неизвестным порошком на заднем коврике, а также несколько упаковок с этим же веществом в бардачке. Экспертиза показала, что это вещество является синтетическим наркотиком общим весом около 2,8 кг.

Задержанный признался, что собирался оборудовать тайники-закладки с наркотиком по республике. По данному факту завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Мужчину заключили под стражу.