Автоинспекторы напомнили водителям о правилах безопасности на дорогах в гололед

В Татарстане в ближайшие сутки ожидаются гололед и усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

Водителям необходимо быть особенно внимательными. Рекомендуется заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля. Крайне важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта как минимум в 1,5–2 раза и исключить резкие маневры. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам стоит переходить дорогу только по пешеходным переходам. В темное время суток обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде.