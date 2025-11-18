news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 ноября 2025 12:23

Автоинспекторы напомнили водителям о правилах безопасности на дорогах в гололед

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане в ближайшие сутки ожидаются гололед и усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

Водителям необходимо быть особенно внимательными. Рекомендуется заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля. Крайне важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта как минимум в 1,5–2 раза и исключить резкие маневры. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам стоит переходить дорогу только по пешеходным переходам. В темное время суток обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025