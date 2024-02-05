Автоинспекторы напомнили татарстанским водителям и пешеходам об осторожности в метель

Завтра, 6 февраля, на территории республики ожидается мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, а на дорогах образуются снежные заносы и гололедица, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов рекомендует водителям уделить особое внимание техническому состоянию автомобилей. Убедится, что исправна тормозная система, и что с шинами все в порядке.

«Водители должны быть предельно осторожными, если в салоне авто находится ребенок. В этом году произошло уже 17 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 ребенка погибли и 18 получили травмы. Помните, дорога – зона повышенной опасности. При движении на машине при плохой видимости следует избегать опасных маневров. Особенно тех, что связаны с выездом на встречную полосу. Убедитесь, что скорость движения соответствует погоде и условиям на дороге», – сказал Бикмухаметов.

В предстоящую непогоду пешеходам сделует использовать световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что они видны водителям.